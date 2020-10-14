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Хабиров подписал указ о преобразовании трех Госкомитетов региона в Министерства

Хабиров подписал указ о преобразовании трех Госкомитетов региона в Министерства

| 14 окт 2020 | 09:38

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о преобразовании трех Госкомитетов региона в Министерства. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Так, теперь Госкомитет по строительству и архитектуре носит статус Министерства строительства и архитектуры, Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству – Министерства транспорта и дорожного хозяйства, а Госкомитет по торговле и защите прав потребителей – Министерства торговли и услуг.



Помимо прочего, данный указ упраздняет Управление по контролю и надзору в сфере образования РБ, передавая эти функции Министерству образования.

Еще несколько ведомств Башкирии меняют официальные названия. Госкомитет по внешнеэкономическим связям теперь является Госкомитетом по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности, а Министерство промышленности и энергетики – Министерством промышленности, энергетики и инноваций.

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Напомним, об изменения в структуре министерств и ведомств руководитель региона сообщил вчера, 13 октября, на оперативном совещании в правительстве.

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Источник: gorobzor.ru

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