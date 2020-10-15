Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Хабиров ужесточил масочный режим среди чиновников

Хабиров ужесточил масочный режим среди чиновников

Хабиров ужесточил масочный режим среди чиновников

Коронавирус в Башкирии | 15 окт 2020 | 08:39

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Радий Хабиров ужесточил масочный режим среди чиновников. Об этом рассказали в пресс-службе главы Башкирии.



— До 15 октября в каждом органе государственной власти, в каждом муниципалитете республики, в каждом подведомственном учреждении нужно принять внутренние регламенты, обязывающие носить маски, проводить дезинфекцию, — отметил Хабиров. — За нарушение режима наказывать строго, вплоть до увольнения. Мы должны показать жителям республики пример правильного, разумного поведения в нынешних условиях.

Хабиров рассказал о новых антиковидных мерах, которые введут в Башкирии

Читайте также:

Хабиров рассказал о новых антиковидных мерах, которые введут в Башкирии
Помимо этого, у госслужащих сократятся до минимума очные мероприятия и совещания, по возможности они будут работать удаленно.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: