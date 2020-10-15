Коронавирус в Башкирии | 15 окт 2020 | 08:39

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Радий Хабиров ужесточил масочный режим среди чиновников. Об этом рассказали в пресс-службе главы Башкирии.







— До 15 октября в каждом органе государственной власти, в каждом муниципалитете республики, в каждом подведомственном учреждении нужно принять внутренние регламенты, обязывающие носить маски, проводить дезинфекцию, — отметил Хабиров. — За нарушение режима наказывать строго, вплоть до увольнения. Мы должны показать жителям республики пример правильного, разумного поведения в нынешних условиях.

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Помимо этого, у госслужащих сократятся до минимума очные мероприятия и совещания, по возможности они будут работать удаленно.