Фанур Ягафаров может стать гендиректором холдинга «Башинформ»

| 15 окт 2020 | 12:35

Бывший вице-премьер Башкирии Фанур Ягафаров может стать генеральным директором холдинга «Башинформ». Об этом сообщает «Эхо Москвы в Уфе».







Сейчас обязанности гендиректора информагентства «Башинформ» исполняет Диля Сагитова. Фанур Ягафаров ранее курировал отрасли образования и науки, печати и СМИ республики.



По данным источника издания в правительстве, Ягафаров будет руководить всеми 178-ю СМИ, входящими в холдинг «Башинформ».

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Фото: news.rusoil.net

Напомним, ранее сообщалось, что Фанур Ягафаров покинул пост вице-премьера Башкирии. Тогда глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что экс-заместителя премьер-министра вернут в администрацию главы РБ.