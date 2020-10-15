Фанур Ягафаров может стать гендиректором холдинга «Башинформ»
| 15 окт 2020 | 12:35
Бывший вице-премьер Башкирии Фанур Ягафаров может стать генеральным директором холдинга «Башинформ». Об этом сообщает «Эхо Москвы в Уфе».
Сейчас обязанности гендиректора информагентства «Башинформ» исполняет Диля Сагитова. Фанур Ягафаров ранее курировал отрасли образования и науки, печати и СМИ республики.
По данным источника издания в правительстве, Ягафаров будет руководить всеми 178-ю СМИ, входящими в холдинг «Башинформ».
Источник:
gorobzor.ru
Фото: news.rusoil.net
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