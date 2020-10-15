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Фанур Ягафаров может стать гендиректором холдинга «Башинформ»

Фанур Ягафаров может стать гендиректором холдинга «Башинформ»

| 15 окт 2020 | 12:35

Бывший вице-премьер Башкирии Фанур Ягафаров может стать генеральным директором холдинга «Башинформ». Об этом сообщает «Эхо Москвы в Уфе».



Сейчас обязанности гендиректора информагентства «Башинформ» исполняет Диля Сагитова. Фанур Ягафаров ранее курировал отрасли образования и науки, печати и СМИ республики.

По данным источника издания в правительстве, Ягафаров будет руководить всеми 178-ю СМИ, входящими в холдинг «Башинформ».

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Напомним, ранее сообщалось, что Фанур Ягафаров покинул пост вице-премьера Башкирии. Тогда глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что экс-заместителя премьер-министра вернут в администрацию главы РБ.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: news.rusoil.net

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