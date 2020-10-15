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В Караидельском районе глава администрации Ильдар Гарифуллин сложил полномочия

В Караидельском районе глава администрации Ильдар Гарифуллин сложил полномочия

Караидельский район | 15 окт 2020 | 15:57

Глава Караидельского района Ильдар Гарифуллин покинул пост руководителя муниципалитета. Об этом сообщается на сайте местной администрации. Известно, что такое решение было принято на заседании Мовета муниципального района.



Исполняющим обязанности главы муниципалитета с сегодняшнего дня назначен  заместитель главы администрации по социальной политике Айдар Шайдуллин.

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«Временное исполнение обязанностей главы Администрации на период с 15 октября 2020 года до вступления в должность лица, назначенного Советом на указанную должность по результатам конкурса, возложено на заместителя главы Администрации по социальной политике Шайдуллина Айдара Ангамовича», — сообщается на сайте.
С чем именно связана отставка Ильдара Гарифуллина пока не уточняется.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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