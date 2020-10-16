В Башкирии чиновникам дали рекомендации о том, как вести свои соцсети и банить пользователей

| 16 окт 2020 | 08:40

В Башкирии упорядочили ведение чиновниками башкирского правительства и администрации главы РБ аккаунтов в соцсетях. 13 октября руководитель республики Радий Хабиров подписал специальное распоряжение, в приложении к которому подробно объясняется, каким образом госслужащие должны появляться в соцсетях, какие пароли подбирать к своим аккаунтам, каких пользователей банить и каким контентом заполнять личные страницы. Теперь работы у чиновников прибавится в разы.







Так, в соцсетях чиновников обязали общаться «письменной разговорной речью», а не «использовать канцеляризмы» и предложили им избегать релизов, созданных пресс-службами. Также чиновничьи аккаунты должны иметь «фотографии, текстовое описание и дизайнерское оформление». Причем, речь идет обо всех имеющихся в электронном пространстве социальных сетях - «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграмм» и «Вконтакте».



Сотрудники администрации главы республики должны успеть выложить не менее 20 публикаций в месяц о значимых общественных событиях или работе государственных органов, а правительственные чиновники обязаны публиковаться в соцсетях четыре раза в неделю.









Кроме того, гослужащим велели подбирать к своим личным страницам сложные пароли, состоящие из строчных и прописных букв и ни в коем случае не использовать в этом тайном коде личную информацию - дату и год рождения, имена или любые другие сведения, «несущие какую-либо смысловую нагрузку».Создание и ведение единых аккаунтов правительства РБ и администрации главы РБ должно обеспечить управление по социальным коммуникациям башкирского Белого дома. Кроме того, на управление, которое возглавляет Елена Прочаковская, возложили обязанность модерировать комментарии пользователей и удалять нецензурные сообщения, оскорбления и спам-рассылки, а также банить тех, кто своими высказываниями нарушает законодательство страны. Также г-жа Прочаковская будет составлять контент-планы о появлении тех или иных публикаций чиновников, создавать график выхода текстов и оказывать методическую помощь «чайникам».

Всем главам башкирских городов и районов рекомендовано разработать собственные законодательные акты, систематизирующих работу местных чиновников в соцсетях.





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