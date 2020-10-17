Хабир рассказал, какие шаги предпринимаются в республике для борьбы с коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 17 окт 2020 | 10:04

Радий Хабиров рассказал о мерах, которые предпринимаются в Башкирии для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава региона принял участие в итоговой программе телеканала «Россия 24».



Руководитель республики выделил работу по укреплению системы здравоохранения, в частности упомянул о строительстве новой инфекционной больницы в Стерлитамаке, а также рассказал о материальной поддержке медицинских работников.







Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан:



- В этом году после весенней истории, когда было тяжеловато, и был рост, мы очень быстро за 55 дней построили инфекционную больницу. И она сейчас нам очень эффективно помогает. Там под 400 человек находится. Поэтому мы сейчас приняли решение так же быстро построить ещё один такой инфекционный центр в другом крупном городе нашей республики – в Стерлитамаке.









Радий Хабиров рассказал о решении отпустить школьников на каникулы на неделю раньше. По словам руководителя региона, это поможет «разорвать инфекционную цепочку». Глава Башкирии также отметил, что в регионе «существенно и резко сократили любые мероприятия публичного характера».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан:



- Если мы в кинотеатры пускали до 50%, то сейчас мы опускаем планку до 30%. Будем дальше мониторить. Эти меры носят точечный характер. Я подчеркиваю, базово, я считаю, тех требований, которые есть, достаточно. Вопрос в другом: насколько люди соблюдают эти требования. Насколько люди соблюдают требования ношения маски в общественных местах. Насколько люди соблюдают требования социальной дистанции и так далее. Это уже другая работа. И здесь, соответственно, мы уже людей подталкиваем к тому, чтобы мы вспомнили, что сейчас на улице не лето, сейчас даже не сентябрь, а сейчас новый эпидемиологический период, который требует от нас большей ответственности.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram