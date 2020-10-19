Михаил Блажевич назначен на должность военного комиссара Башкирии
| 19 окт 2020 | 10:26
Сегодня, 19 октября, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики сообщил о произошедшем кадровом назначении.
«У нас было недавно назначение. Очень важное для нас. Приказом Министерства обороны Российской Федерации на должность военного комиссара республики назначен Михаил Александрович Блажевич», – проинформировал Радий Хабиров.
Руководитель региона попроветствовал нового назначенца и пожелал ему хорошей работы. Он также отметил, что Михаил Блажевич посвятил свою жизнь службе в вооруженных силах и охарактеризовал его как «человека профессионального с хорошей подготовкой». Радий Хабиров также поблагодарил бывшего комиссара Игоря Харченко за его долгий труд и выразил надежду, что для него найдется место в рядах рядом с ним.