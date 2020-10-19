Михаил Блажевич назначен на должность военного комиссара Башкирии

| 19 окт 2020 | 10:26

Сегодня, 19 октября, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики сообщил о произошедшем кадровом назначении.



«У нас было недавно назначение. Очень важное для нас. Приказом Министерства обороны Российской Федерации на должность военного комиссара республики назначен Михаил Александрович Блажевич», – проинформировал Радий Хабиров.







Руководитель региона попроветствовал нового назначенца и пожелал ему хорошей работы. Он также отметил, что Михаил Блажевич посвятил свою жизнь службе в вооруженных силах и охарактеризовал его как «человека профессионального с хорошей подготовкой». Радий Хабиров также поблагодарил бывшего комиссара Игоря Харченко за его долгий труд и выразил надежду, что для него найдется место в рядах рядом с ним.

Глава Башкирии отдельно сообщил, что в республике юридически закреплена структура правительства.





«Первым заместителем премьер-министра назначен Муратов Рустам Тагирович. Министром транспорта и дорожного строительства Марзаев Алан Викторович, министром торговли и услуг назначен Гусев Алексей Николаевич и у нас Ахмадуллин Марат Фидаевич переводится на другую работу. Мы Марат Фидаевича очень сильно благодарим за его работу. <...> Исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры назначен Кучербаев Рамзиль Наильевич. И у нас прекращены полномочия главы администрации муниципального Караидельского района Гарифуллина Ильдара Вильевича. Мы его тоже благодарим, долгое время работал. <...> Временно исполнение обязанностей главы района мы возложили на Шайдуллина Айдара Ангановича», – сообщил Радий Хабиров.

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