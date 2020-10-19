Радий Хабиров признал наличие гигантских очередей на КТ легких

| 19 окт 2020 | 10:42

Глава Башкирии Радий Хабиров 19 октября на оперативном совещании в правительстве республики прокомментировал ситуацию с большими очередями на КТ (компьютерная томография).







"Сложилось такое мнение, что обязательно нужно провести КТ и у нас огромные очереди туда. Мы за этот год более десяти новых установок установили, большое количество, никогда такого не было, но даже сейчас мы задыхаемся. Плюс к нам едут из соседних регионов. Здесь надо разъяснительную работу проводить и врачи должны отрабатывать: есть показания – на КТ", - сказал руководитель региона.



Хабиров поручил разобраться с этим вопросам, «чтобы люди не думали, что только КТ спасает».

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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отметил, что в текущем году в регионе проведено более 60 тысяч исследований КТ в амбулаторных центрах.Ранее в соцсетях жители республики жаловались на огромные очереди на компьютерную томографию в некоторых медучреждениях.



