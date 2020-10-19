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"Хочу попозорить эти ведомства": Хабиров раскритиковал чиновников за нарушение режима повышенной готовности

"Хочу попозорить эти ведомства": Хабиров раскритиковал чиновников за нарушение режима повышенной готовности

| 19 окт 2020 | 10:47

Сегодня, 19 октября, глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал чиновников за несоблюдения режима повышенной готовности.



Он рассказал, что 16 октября по его поручению были проведены рейды по помещениям госучреждений. Проверяющие выявляли нарушения в соблюдении масочного режима, контроля за термометрией и обработкой рук. Несколько ведомств отличились отсутствием дисциплины, среди них: ГУП УАЗ, Минсемьи, Институт развития образования, Министерство культуры, Республиканский центр поддержки населения, Минздрав, Республиканское управление капитального строительства, Управление государственного аналитического контроля.

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 «Хочу попозорить этих людей и эти ведомства. <…> Я это в воздух, что ли, говорил, получается, да? Вы потом что мне жалуетесь, что все болеют? Вы тогда увольтесь, а я найду других людей, потому что мне работать уже не с кем работать становится», - сказал глава.
При этом Радий Хабиров отметил, что есть и те кто, отличился соблюдением мер: Башавтортранс, Академия госслужбы, Курултай, Общесвенная палата, Минприродопользования, Милесхоз, Нацмузей и другие.

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Источник: gorobzor.ru

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