Хабиров поручил Минобразования продумать, чем будут заниматься школьники во время осенних каникул
| 19 окт 2020 | 11:29
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что школьников необходимо чем-то занять во время длительных каникул. Как он рассказал на правительственном совещании, такой долгий отдых может спровоцировать рост преступности среди учащихся школ.
«Надо проанализировать нам ситуацию по преступности. Какая закономерность существует, знаете: когда плохо в обществе становится, и рост преступности. Я к чему это говорю: у нас огромное количество детей сейчас на каникулах, на неделю раньше. Они почти 2,5 недели будут отдыхать. Пожалуйста, очень эффективно продумайте систему всевозможных онлайн-развлечений, онлайн-допобразований и так далее. То, что мы делали с вами весной, надо повторять. Но при этом сразу говорю: школы должны быть максимально закрыты. Потому что как только вы школу открываете – обязательно один учитель придет, другой учитель придет, а у нас была железная задача: мы разрываем инфекционную цепочку, и учителя пусть дома сидят», – подчеркнул Радий Хабиров.