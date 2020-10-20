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Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 20 окт 2020 | 14:30

Глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте руководителя региона.

Так, согласно указу, студенты старших курсов медицинского университета будут направлены на борьбу с коронавирусом. Учащихся в вузах отправят в медучреждения, где они будут помогать сопровождать амбулаторных пациентов.



Кроме того, беременных сотрудниц государственных учреждений отправят на удаленную работу с сохранением статуса и заработной платы. В предприятиях и организациях работодателям также рекомендовано отправить беременных женщин на дистанционный режим работы.

Согласно обновленному указу, теперь в общепитах будет запрещено проведение корпоративов и банкетов. Количество посетителей в залах кинотеатров и театров строго ограничено до 30 человек.

Хабиров рассказал, какие шаги предпринимаются в республике для борьбы с коронавирусом

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Также людей с хроническими болезнями – сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, переведут на жесткую самоизоляцию. Отмечается, что будут организованы проверки соблюдения режима для хронических больных.

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Источник: gorobzor.ru

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