Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
Коронавирус в Башкирии | 20 окт 2020 | 14:30
Глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте руководителя региона.
Так, согласно указу, студенты старших курсов медицинского университета будут направлены на борьбу с коронавирусом. Учащихся в вузах отправят в медучреждения, где они будут помогать сопровождать амбулаторных пациентов.
Кроме того, беременных сотрудниц государственных учреждений отправят на удаленную работу с сохранением статуса и заработной платы. В предприятиях и организациях работодателям также рекомендовано отправить беременных женщин на дистанционный режим работы.
Согласно обновленному указу, теперь в общепитах будет запрещено проведение корпоративов и банкетов. Количество посетителей в залах кинотеатров и театров строго ограничено до 30 человек.
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