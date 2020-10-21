Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Премьер-министр Башкирии разозлился на руководство Баймакского района

Премьер-министр Башкирии разозлился на руководство Баймакского района

Премьер-министр Башкирии разозлился на руководство Баймакского района

Баймакский район | 21 окт 2020 | 19:19

Председатель правительства Башкирии Андрей Назаров написал жесткий комментарий по поводу строительства объектов в Баймакском районе республики.

«Даже не помню, когда я в последний раз так зол был. Проводили сегодня совещание, обсуждали исполнение поручений Главы, касающихся Баймакского района.



На некоторых объектах график работ практически сорван. Особенно не понравилась мне история со строительством школы в Старом Сибае. Помните, пару недель назад — прямо накануне Дня Республики — я поехал туда без предупреждения. Было видно, что строителей на объекте мало, а работы ведутся черепашьими темпами. Я отдал поручение ускориться, увеличить число людей на объекте. В итоге — работы ноль, дополнительных работников — ноль! Деньги из бюджета идут, а стройка стоит. Как это понимать?.. А ещё вижу , что там же — в Баймаке — дорожники не справляются. Из 68 миллионов рублей, которые мы им выделили, работы проведены меньше чем на половину суммы.

В Баймаке школьник самостоятельно чистит от мусора гору возле родного города

Читайте также:

В Баймаке школьник самостоятельно чистит от мусора гору возле родного города
В общем, я их предупредил, что если до конца года ситуацию не исправят, лимиты на следующий год мы им увеличивать не будем. Лучше дадим дополнительные деньги тем кто хочет и может работать.

Строительство объектов в Баймакский районе буду держать на особом контроле. Так что у этой истории обязательно будет продолжение», — написал Андрей Назаров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: