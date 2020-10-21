Премьер-министр Башкирии разозлился на руководство Баймакского района

Баймакский район | 21 окт 2020 | 19:19

Председатель правительства Башкирии Андрей Назаров написал жесткий комментарий по поводу строительства объектов в Баймакском районе республики.



«Даже не помню, когда я в последний раз так зол был. Проводили сегодня совещание, обсуждали исполнение поручений Главы, касающихся Баймакского района.







На некоторых объектах график работ практически сорван. Особенно не понравилась мне история со строительством школы в Старом Сибае. Помните, пару недель назад — прямо накануне Дня Республики — я поехал туда без предупреждения. Было видно, что строителей на объекте мало, а работы ведутся черепашьими темпами. Я отдал поручение ускориться, увеличить число людей на объекте. В итоге — работы ноль, дополнительных работников — ноль! Деньги из бюджета идут, а стройка стоит. Как это понимать?.. А ещё вижу , что там же — в Баймаке — дорожники не справляются. Из 68 миллионов рублей, которые мы им выделили, работы проведены меньше чем на половину суммы.

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В общем, я их предупредил, что если до конца года ситуацию не исправят, лимиты на следующий год мы им увеличивать не будем. Лучше дадим дополнительные деньги тем кто хочет и может работать.Строительство объектов в Баймакский районе буду держать на особом контроле. Так что у этой истории обязательно будет продолжение», — написал Андрей Назаров.