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Путин прокомментировал введение жестких ограничений из-за коронавируса

Путин прокомментировал введение жестких ограничений из-за коронавируса

| 21 окт 2020 | 21:52

Президент России Владимир Путин сегодня, 21 октября, на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прокомментировал, что российские власти не будут вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавируса. 



«По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер — мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов»,— сообщил позицию властей Путин.

По словам главы государства, рост смертности в стране обусловлен более тщательной фиксацией причин смерти. Путин также считает, что нужно начать вакцинацию от коронавируса по всей России. 

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«Я обращаюсь в данном случае к предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности,— пошире включаться в эту работу... Все они (вакцины) работают, работают эффективно, они нужны людям. Ну и это бизнес хороший»,— отметил президент. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay

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