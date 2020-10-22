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В Башкирии запретили митинги в радиусе 50 метров от входа в госучреждения

В Башкирии запретили митинги в радиусе 50 метров от входа в госучреждения

| 22 окт 2020 | 18:47

В Государственном Собрании-Курултае Башкирии депутаты внесли изменения в закон о митингах. Сообщается, что теперь в регионе запрещаются митинги, собрания и другие формы публичных выступлений в радиусе 50 метров от входа в госучреждения.



Для составления новой версии законопроекта была создана рабочая группа, куда вошли представители органов власти, парламентарий и члены СПЧ при Главе РБ. Специалисты изучали и применяли опыт других регионов.

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«В этом документе содержался запрет на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в радиусе 50 метров от входа в здания органов государственной власти, местного самоуправления и госучреждений. Эти нормы признаны неконституционными. Аналогичные положения имеются и в Законе «О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан». Депутаты Государственного Собрания разработали проект соответствующих поправок», — заявил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев.
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Источник: gorobzor.ru

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