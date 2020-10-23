Радий Хабиров заявил о нехватке мостов в Башкирии

| 23 окт 2020 | 11:47

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о проблеме в республике. Как он заявил на своей странице в социальных сетях, в Башкирии не хватает мостов.







«Непростая ситуация у нас в республике с мостами. У нас много рек, много переправ. Большинство из них старые, построили их лет 20-30 назад. Мы проводим ревизию каждого моста, составляем так называемые дорожные карты и постепенно их ремонтируем. Уделяем внимание не только мостам с суперинтенсивной нагрузкой, на региональных и федеральных трассах, но и муниципальным мостам тоже, которые связывают населенные пункты внутри районов», – говорится в сообщении.

«Понятно, что это лишь часть огромной работы в этом направлении. Но мы двигаемся. И, в зависимости от состояния нашей экономики, на следующий год постараемся удвоить эти показатели», – заключил Радий Хабиров.

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Фото: соцсети Радия Хабирова

Так, в Краснокамском районе недавно отремонтировали мост через реку Березовку возле деревни Еноктаево. Он соединяет четыре населенных пункта, где проживает более 800 человек. В этом году ремонтируют в городах и селах 12 мостов, а также строят шесть новых. Уже открыты для передвижения мосты около деревни Чуракаево Альшеевского района, через реку Арелгу в Белебеевском, Екатерининский мост в Бижбулякском районе.