Хабиров вновь внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 23 окт 2020 | 17:33

Глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте руководителя региона.







Согласно новой редакции документа, ограничен график работы заведения общественного питания с 23:00 до 6:00. В этот перечень входят рестораны, бары, кафе, фудкорты и другие объекты. Исключение составляют заведения придорожного сервиса.

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Напомним, последнее изменение указа состоялось 20 октября. Тогда сообщалось, что в общепитах будет запрещено проведение корпоративов и банкетов, также уменьшилось заполняемость кинотеатров до 30%. Кроме этого в документе указывалось, что беременным женщинам рекомендовано уйти на удаленный режим работы.