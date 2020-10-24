Радий Хабиров намерен возродить в Башкирии производство стиральных порошков

| 24 окт 2020 | 13:10

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал новый пост в социальных сетях. В нем руководитель республики поделился интересной информацией о башкирских стиральных порошках и моющих средствах.







— Сегодня в Стерлитамаке мы посмотрели законсервированный цех «Башкирской содовой компании», где раньше выпускали любимые нашими жителями стиральные порошки и моющие средства «Зифа», «Эколь», «Луч». Это был продукт великолепного качества, ничуть не уступающий популярным зарубежным аналогам, — сообщил Радий Хабиров своим подписчикам.



По словам руководителя региона, международные компании покупают сырьё для своих порошков именно в Стерлитамаке. И выигрывают конкуренцию прежде всего за счёт агрессивной рекламы.

— Мы решили, что это производство обязательно возродим, — отметил Радий Хабиров, подчеркнув, что нужно самим производить высококачественный продукт из собственного сырья, которое достаётся с таким трудом.

— Мы со своей стороны однозначно поддержим нашего, башкирского производителя, — пояснил Глава РБ.

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Глава республики выразил уверенность, что жители поддержат такую инициативу покупательским спросом.В ближайшее время будет изучена возможность выделить в магазинах полки для башкирского порошка, а также потребность госучреждений в моющих средствах для уборки помещений. Как считает Радий Хабиров, этот вопрос решаем, если предприятие будет вести гибкую ценовую политику и не уступать в качестве.