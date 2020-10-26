Радий Хабиров пригрозил уволить министра транспорта Башкирии из-за показателей смертности на дорогах

| 26 окт 2020 | 11:00

На еженедельном совещании в Правительстве Башкирии министр транспорта Алан Марзаев отчитался о положении дел на дорогах республики.







В частности, в этом году выросло количество летальных случаев среди пешеходов, которые были сбиты автолюбителями. Рост цифр возмутил Радия Хабирова. Он отметил, что регион весь прошлый год делал все, чтобы показатели снижались.



Например, на дорогах региона появилось большое количество новых дорожных камер. Собственно, именно для того их и ставили, чтобы водители соблюдать скоростной режим.

- Я не понимаю, что происходит. В прошлом году была хорошая динамика. А сейчас все хуже и хуже. Вы проверяли, в чем дело? Мы примерно знаем, где это происходит. Вот этим надо заниматься. Мы об этом столько говорили, установили камеры, вы просили установить знаки, мы их ставим, сколько никогда не ставим. Дайте мне действия, чтобы остановить гибель людей на дорогах. Анализ мне не интересен. Я оцениваю работу вашу как министра неудовлетворительную. Я приму решение в конце года. Вы что думаете, я спокойно буду сидеть слушать? Я тогда вас всех поменяю. Я лично занимался этим вопросом весь прошлый год. Что в этом году произошло? Намного больше у нас технических возможностей. Я подчеркиваю, работу вашего министерства расцениваю как неудовлетворительную. Если где-то ГИБДД не дорабатывает, садитесь с ними. Я допускаю, вы будете худшими.

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