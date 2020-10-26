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Президент России Владимир Путин заявил о новой поддержке для детей

Президент России Владимир Путин заявил о новой поддержке для детей

| 26 окт 2020 | 22:26

Дети уклонистов по алиментам могут рассчитывать на новую поддержку от государства. С соответствующим предложением о расширении адресной помощи для таких детей выступил президент России Владимир Путин.



«Представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов», — говорится в поручении Путина, опубликованном на официальном ресурсе президента РФ. При этом глава государства сделал упор на сохранение мер административной и уголовной ответственности в отношении таких родителей.

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Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки, запущенная в мае этого года по поручению президента РФ Владимира Путина, будет продлена до июля следующего года.
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Источник: ura.news

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