Путин заявил о новых выплатах для родителей детей до 7 лет

| 26 окт 2020 | 22:40

Президент России Владимир Путин предложил увеличить оплату больничного листа родителям детей до 7 лет. Он поручил изучить вопрос по увеличению этих пособий до 100% от среднего заработка.







«Владимир Путин поручил изучить вопрос о выплате родителям детей до 7 лет пособий по временной нетрудоспособности», — сообщает РИА «Новости». Глава государства предложил утвердить пособие для таких семей в размере 100% от среднего заработка.

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Фото: newsbash.ru