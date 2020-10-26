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Путин заявил о новых выплатах для родителей детей до 7 лет

Путин заявил о новых выплатах для родителей детей до 7 лет

| 26 окт 2020 | 22:40

Президент России Владимир Путин предложил увеличить оплату больничного листа родителям детей до 7 лет. Он поручил изучить вопрос по увеличению этих пособий до 100% от среднего заработка.



«Владимир Путин поручил изучить вопрос о выплате родителям детей до 7 лет пособий по временной нетрудоспособности», — сообщает РИА «Новости». Глава государства предложил утвердить пособие для таких семей в размере 100% от среднего заработка.

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Ранее сообщалось, что дети уклонистов по алиментам могут рассчитывать на новую поддержку от государства. С соответствующим предложением о расширении адресной помощи для таких детей выступил президент России Владимир Путин.
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Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

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