Путин заявил о новых выплатах для родителей детей до 7 лет
| 26 окт 2020 | 22:40
Президент России Владимир Путин предложил увеличить оплату больничного листа родителям детей до 7 лет. Он поручил изучить вопрос по увеличению этих пособий до 100% от среднего заработка.
«Владимир Путин поручил изучить вопрос о выплате родителям детей до 7 лет пособий по временной нетрудоспособности», — сообщает РИА «Новости». Глава государства предложил утвердить пособие для таких семей в размере 100% от среднего заработка.
Ранее сообщалось, что дети уклонистов по алиментам могут рассчитывать на новую поддержку от государства. С соответствующим предложением о расширении адресной помощи для таких детей выступил президент России Владимир Путин. Читать дальше...