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Путин поручил повысить оплату больничного родителям детей в возрасте до 7 лет

Путин поручил повысить оплату больничного родителям детей в возрасте до 7 лет

| 28 окт 2020 | 11:27

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть повышение оплаты листков временной нетрудоспособности родителям с детьми до семи лет. Речь идет о стопроцентной оплате больничного независимо от трудового стажа, передают РИА Новости. 



Сообщение об этом, по информации агентства, появилось в списке поручений главы государства по итогам прошедшего в конце сентября заседания президиума Госсовета. Доложить об итогах нужно до 1 декабря. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации пообещал рост пенсий в 2021 году. 

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Источник: gorobzor.ru

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