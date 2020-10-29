В России предложили ранговую систему начисления пенсий
| 29 окт 2020 | 16:05
В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий «по рангам», а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты.
Как пояснил председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, на текущий момент даже специалисты путаются в действующей системе баллов при начислении пенсии.
Лучше всего, считает парламентарий, начислять пенсию россиянам по разрядам.
Так, минимальная пенсия — это пенсия первого ранга, повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной. Специалисты предлагают ввести порядка 7-10 рангов. Чтобы определить пенсионера в тот или иной ранг, будет использоваться ряд параметров.