В России предложили ранговую систему начисления пенсий

| 29 окт 2020 | 16:05

В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий «по рангам», а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты.



Как пояснил председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, на текущий момент даже специалисты путаются в действующей системе баллов при начислении пенсии.







Лучше всего, считает парламентарий, начислять пенсию россиянам по разрядам.



Так, минимальная пенсия — это пенсия первого ранга, повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной. Специалисты предлагают ввести порядка 7-10 рангов. Чтобы определить пенсионера в тот или иной ранг, будет использоваться ряд параметров.

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Индексация пенсий граждан в таком случае тоже может происходить по рангам, пояснили авторы идеи.