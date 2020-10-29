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Вице-мэр Радмил Муслимов временно возглавит мэрию Уфы

Вице-мэр Радмил Муслимов временно возглавит мэрию Уфы

Уфа | 29 окт 2020 | 21:07

Уфимскую городскую администрацию временно возглавит вице-мэр Уфы Радмил Муслимов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на башкирское правительство.



- Больше месяца назад исполняющим обязанности главы администрации города Уфы был назначен вице-мэр Радмил Муслимов, он продолжит работу, — уточнили изданию в правительстве региона.

Дата прощания с умершим градоначальником Уфы Ульфатом Мустафиным и место, где пройдет похоронная церемония, пока не называются.


Напомним, что 61-летний мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался сегодня, 29 октября, после продолжительной болезни: больше месяца он боролся с пневмонией и коронавирусом. Свои соболезнования родным и близким Ульфата Мустафина уже выразил глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр правительства Андрей Назаров и уфимская городская администрация.


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Источник: www.ufa.kp.ru

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