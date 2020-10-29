Радий Хабиров выразил соболезнования семье скончавшегося мэра Уфы Ульфата Мустафина | ВИДЕО

Уфа | 29 окт 2020 | 21:27

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования близким и родным скончавшегося мэра Уфы Ульфата Мустафина. Руководитель региона сообщил, что глава администрации умер после продолжительной болезни. Информация опубликована в телеграм-канале «Башкортостан сегодня».





«Сегодня в 15:00 в институте Склифосовского скончался мэр Уфы Ульфат Мансурович Мустафин. Он долго боролся с этой болезнью, сегодня 35-й день. Она проходила очень тяжело: пневмония, COVID-19, сопутствующие заболевания. Мы не смогли его спасти, – сказал Радий Хабиров. – Я ещё раз хочу сказать, что даже такие жизнерадостные, сильные люди не выдерживают натиск коронавируса. Поэтому очень прошу всех беречься. Потому что эта болезнь никуда не ушла, и нам с ней ещё долго надо бороться. Я выражаю слова искреннего соболезнования родным и близким Ульфата Мансуровича. Это очень большая потеря для нашей республики, для Уфы. Он очень любил Уфу. Он очень любил жизнь, очень хотел многое сделать для нашего города. Поэтому всех прошу беречь себя. Подчёркиваю: даже такие сильные люди не могут устоять перед натиском этой болезни», – прокомментировал Радий Хабиров.

Напомним, ранее было известно, что причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и COVID-19. Накануне руководитель республики Радий Хабиров рассказал о состоянии здоровья мэра Уфы Ульфата Мустафина.

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Фото: скрин видео