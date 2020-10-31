В Уфе в последний путь проводили мэра города Ульфата Мустафина
Уфа | 31 окт 2020 | 12:37
В Уфе в последний путь проводили мэра города Ульфата Мустафина. Траурную церемонию посетили главы муниципалитетов, руководители ведомств и министерств республики, Глава Башкирии Радий Хабиров, Председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев, Премьер-министр республики Андрей Назаров и другие чиновники.
Также на церемонии присутствовали родные, близкие Ульфата Мустафина, его коллеги и друзья. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации жителей Уфы и всей Башкирии попросили воздержаться от посещения церемонии и посмотреть трансляцию, которая проходила в том числе на телеканале БСТ.
С речью на церемонии выступили Радий Хабиров, Константин Толкачев, члены семьи покойного, друзья, коллеги.
Ульфат Мустафин в течение двух лет занимал пост главы администрации Уфы, лично следил за выполнением поставленных задач, находил время и возможности для общения с простыми горожанами. Но из-за тяжелой болезни, коронавируса, пневмонии и других сопутствующих заболеваний, Ульфат Мустафин скончался на 62 году жизни.
Похороны пройдут на его малой Родине – в Чекмагушевском районе Башкирии.