Министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова рассказала, как заразилась коронавирусом

| 01 ноя 2020 | 16:32

Вице-премьер правительства Башкирии, министр семьи и труда Ленара Иванова рассказала, как ей на собственном примере пришлось столкнуться с коронавирусом. Чиновница уточнила, что болеет уже 15 день и даже припомнила – при каких именно обстоятельствах произошло заражение.







- Я помню, как заразилась - я именно расслабилась: рукопожатие, объятия, все было трогательно... Тяжело все время себя контролировать. Иногда хочется плюнуть на все эти предосторожности. Но сейчас могу сказать - не стоило. Ничего хорошего болезнь эта не приносит, - призналась Ленара Иванова.



Также чиновница напомнила об очень простых, но по-прежнему самых эффективных мерах профилактики ковида: носить маски и перчатки в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, как можно чаще мыть руки и быть постоянно начеку.



Предосторожность сейчас точно не помешает – только за минувшие сутки был поставлен очередной рекорд, и в Башкирии зарегистрировано 95 новых случаев заражения. Также от осложнений скончался еще один человек, и общее число умерших с начала эпидемии достигло 64 человек.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин. Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования близким и родным скончавшегося политика. Градоначальника похоронили в Чекмагушевском районе, откуда он родом.





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