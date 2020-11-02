В Башкирии могут ужесточить режим повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 02 ноя 2020 | 10:39

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил ужесточить режим повышенной готовности. Перечень мер он представил на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве региона.







Он отметил, что еще в четверг в каждом городе Башкирии были созданы межведомственные группы, которые контролируют соблюдение масочного режима. Глава подчеркнул, что противников средств индивидуальной защиты буду штрафовать, а отчеты о проведенных рейдах он намерен анализировать самостоятельно каждый день.



«Я всех жителей прошу очень внимательно к этому отнестись. Это уже не рекомендательное требование, это уже законодательное требование – носить маски в общественных местах», - сказал он.



Помимо прочего, в Башкирии вновь стал возможен обязательный переход на удаленный режим работы и самоизоляция. Радий Хабиров попросил руководителя администрации главы РБ Александра Сидякина подготовить возможный план об ужесточении режима самоизоляции: пока таковой действует в рекомендательной форме для граждан 65 лет и старше и хронических больных, как и удаленный режим работы. Руководитель региона намерен зафиксировать эти нормы.



«Пока я настоятельно рекомендую, чтобы все-таки предприятия переходили на удаленку, и особенно отправляли тех, кто наиболее уязвим», - сказал Радий Хабиров.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии за сутки коронавирусом заразились 93 человека: данные за 2 ноября.





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