Хабиров запретил муниципалитетам проведение всех публичных мероприятий

| 02 ноя 2020 | 10:57

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников и глав муниципалитетов отменить все встречи и публичные мероприятия. Сегодня, 2 ноября, на оперативном совещании он заявил, что в республике ситуация с коронавирусом сильно усугубилась.







«Я обращаюсь к главам муниципалитетов. Все! Все хождения закрывайте. Все концерты закрывайте, все публичные мероприятия – спортивные, культурные, все закрывайте. Вот я не знаю, вы же все с высшим образованием, как говорится. Вы вообще видите, что сейчас ситуация намного хуже ситуации весенней. Очень агрессивно все идет. У нас довольно высокая смертность. Очень много людей. Каждую неделю мы несколько человек провожаем. Поэтому моя какая просьба, чтобы мы здесь существенно, подчеркиваю, сократили все, что можно не проводить. Любая наша встреча сейчас потом может давать последствия, я имею в виду массовые мероприятия. Сокращайте», – заявил Хабиров.



Ранее Хабиров попросил предприятия Башкирии по максимуму переводить сотрудников на "удаленку". Кроме того, он рассказал, планируется ли вводить в школах дистанционное обучение.





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