Радий Хабиров не дождался слов благодарности

| 02 ноя 2020 | 11:59

Первый заместитель министра ЖКХ Ирина Голованова на оперативном совещании рассказала о ходе благоустройства дворовых территорий. В 2020 году на эти цели выделено 1,7 миллиардов рублей. Ремонт планировался в 380 дворах Башкирии. Однако Радий Хабиров выразил обеспокоенность тем, что происходит с программой.







Как отметил руководитель региона, тревожные звоночки поступают из Уфы и Стерлитамака – там работа либо не сделана, либо выполнена некачественно. В частности Радий Хабиров отметил ситуацию с улицей Губайдуллина в столице.



— Меня все больше начинает напрягать ситуация по 2020 году. Я наивный, наверное, человек, сижу у себя в кабинете, жду, когда мне скажут спасибо. Мы там делаем 400 дворов, огромные объемы денег вложили. Наверное, людям приятно, но пока в меня дротики летят. Тех, кто в этом году провели плохие работы, я их в следующем году видеть не хочу. Вот этими безобразными действиями вы (минжкх – прим.ред.) формируете общий негативный фон, — заключил Радий Хабиров.



Напомним, что сегодня глава Башкирии Радий Хабиров предложил ужесточить режим повышенной готовности. Перечень мер он представил на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве региона. Кроме того он попросил предприятия Башкирии по максимуму переводить сотрудников на "удаленку", а также запретил муниципалитетам проведение всех публичных мероприятий.





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