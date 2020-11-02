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Радмила Муслимова назначили исполняющим обязанности мэра Уфы

Радмила Муслимова назначили исполняющим обязанности мэра Уфы

| 02 ноя 2020 | 17:46

Депутаты уфимского Горсовета 2 ноября на внеочередном 68-го заседании назначили временно исполняющим обязанности главы администрации Уфы исполняющего обязанности первого заместителя мэра Радмила Муслимова.



В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией депутаты Горсовета заседали в дистанционном режиме. Вновь назначенный врио мэра Радмил Муслимов будет исполнять обязанности главы администрации Уфы до проведения необходимых конкурсных процедур.

Депутаты Горсовета приняли решение в соответствии с поручением Главы Башкирии Радия Хабирова назначить ио мэра Уфы. Поручение было дано на оперативном совещании в правительстве РБ 2 ноября.


Напомним, сегодня, 2 ноября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики поднял вопрос об исполняющем обязанности мэра Уфы.

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Источник: i-gazeta.com

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