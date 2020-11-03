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В Башкирии опубликованы изменения в указ о режиме повышенной готовности

В Башкирии опубликованы изменения в указ о режиме повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 03 ноя 2020 | 10:40

На портале правовой информации Башкирии опубликованы изменения, внесенные в указ Главы Башкирии о режиме повышенной готовности.

В школах республики каникулы продлены до 9 ноября, отмечается в документе. Со 2 ноября в вузах вводится дистанционный режим обучения. Очно будут учиться студенты только выпускных курсов.



Согласно новым изменениям, в Башкирии планируется увеличить число лабораторий для осуществления работы с возбудителями инфекционных болезней с целью расширения возможностей лабораторной диагностики.

Обязательному лабораторному исследованию, согласно редакции Указа, подлежат граждане, прибывшие в Россию с симптомами инфекции; контактировавшие с больным COVID-19 (при появлении симптомов, не исключающих коронавирус и при отсутствии клинических проявлений на 8-10 день меднаблюдения); с диагнозом «внебольничная пневмония»; с диагнозом «грипп» и «ОРВИ»; старше 65 лет, обратившихся за помощью с респираторными симптомами; работников медорганизаций, имеющих риск инфицирования; при появлении респираторных симптомов в интернатах, детских домах, пансионатах и других стационарных организациях. Также анализ будут брать у детей из организованных коллективов при возникновении трех и более случаев заболевания, не исключающих «COVID-19».


При этом в правовом документе указано, что лаборатории должны направлять результаты исследования в медорганизацию незамедлительно после их завершения — но не позднее 24 часов.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров предложил ужесточить режим повышенной готовности.

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Источник: i-gazeta.com

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