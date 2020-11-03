Фанур Ягафаров возглавил крупнейший в Башкирии медиахолдинг
| 03 ноя 2020 | 14:47
Фанур Ягафаров назначен руководителем медиахолдинга, в составе которого объединяются крупнейшие предприятия отрасли: АО Информационное агентство «Башинформ», ГУП РБ Издательский Дом «Республика Башкортостан» (в состав которого теперь входит и ГУП ТРК «Башкортостан»). Данное решение принято во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан «О дальнейшем развитии акционерного общества «Башинформ», подписанного Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.
Основной задачей медиаструктуры является выстраивание современной эффективной системы коммуникаций государства с институтами гражданского общества, бизнесом, обеспечение условий для их плодотворного сотрудничества, повышения оперативности информационной работы, ее качества и расширения аудитории с использованием новых форматов и медиаплощадок средств массовой информации Республики Башкортостан.
3 ноября Фанура Ягафарова редакторам республиканских изданий представил заместитель Премьер-министра Правительства РБ Азат Бадранов.
Трудовую деятельность начал в 1994 году диктором информационных программ студии ТВ ГТРК «Башкортостан».
В 1994–2004 годах – редактор, руководитель творческого объединения информационных программ, политический обозреватель главной редакции информационных программ ГТРК «Башкортостан».
В 2004–2008 годах – заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан».
В 2008–2010 годах – заместитель директора – начальник службы информационных программ телевидения филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан».
В 2010–2016 годах – заместитель директора по радиовещанию ГУП ТРК «Башкортостан».
В 2016–2019 годах – пресс-секретарь Главы Республики Башкортостан.
В 2019-2020 годах — заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.