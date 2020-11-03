Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » «Это дно»: Радий Хабиров остался недоволен объемами переработки зерна в Башкирии

«Это дно»: Радий Хабиров остался недоволен объемами переработки зерна в Башкирии

«Это дно»: Радий Хабиров остался недоволен объемами переработки зерна в Башкирии

| 03 ноя 2020 | 19:04

Сегодня, 3 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал региональное министерство сельского хозяйства за объемы намолоченного  зерна. Свое недовольство руководитель региона выразил на профильном совещании.



«Мы находимся на шестом месте по переработке в Приволжском федеральном округе. Выше нас и совсем небольшие субъекты Российской Федерации, поэтому я предполагаю, что это только наша недоработка. Иметь такой огромный количество сельхозпродукции и не перерабатывать, то есть, упускать деньги, это наш огромный недостаток», – заметил Радий Хабиров в начале совещания.

Выслушав выступление министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, и отметив еще раз его работу, Радий Хабиров сначала похвалил руководителя ведомства за «плодотворный труд», а также за то, что тот помогает в привлечении инвестиций. После глава все же вернулся к вопросу, который его беспокоит, и выразил недовольство еще раз.


«У меня эта цифра прямо так засела. Шестое место в Приволжском округе. Ну, вот дно. Самое дно в этой части. Потому что это невозможно. Имея еще четыре млн тонн зерна, мы делаем. Ну, где делают 4 млн тонн зерна вокруг нас? – обрушился с критикой он.

Ранее сообщалось о том, что на портале правовой информации Башкирии опубликованы изменения, внесенные в указ Главы Башкирии о режиме повышенной готовности.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: