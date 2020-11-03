«Это дно»: Радий Хабиров остался недоволен объемами переработки зерна в Башкирии

| 03 ноя 2020 | 19:04

Сегодня, 3 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал региональное министерство сельского хозяйства за объемы намолоченного зерна. Свое недовольство руководитель региона выразил на профильном совещании.







«Мы находимся на шестом месте по переработке в Приволжском федеральном округе. Выше нас и совсем небольшие субъекты Российской Федерации, поэтому я предполагаю, что это только наша недоработка. Иметь такой огромный количество сельхозпродукции и не перерабатывать, то есть, упускать деньги, это наш огромный недостаток», – заметил Радий Хабиров в начале совещания.



Выслушав выступление министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, и отметив еще раз его работу, Радий Хабиров сначала похвалил руководителя ведомства за «плодотворный труд», а также за то, что тот помогает в привлечении инвестиций. После глава все же вернулся к вопросу, который его беспокоит, и выразил недовольство еще раз.



«У меня эта цифра прямо так засела. Шестое место в Приволжском округе. Ну, вот дно. Самое дно в этой части. Потому что это невозможно. Имея еще четыре млн тонн зерна, мы делаем. Ну, где делают 4 млн тонн зерна вокруг нас? – обрушился с критикой он.



Ранее сообщалось о том, что на портале правовой информации Башкирии опубликованы изменения, внесенные в указ Главы Башкирии о режиме повышенной готовности.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram