Айдар Шайдуллин назначен главой администрации Караидельского района
руководство городов и районов | 06 ноя 2020 | 15:56
Главой Караидельского района Башкирии назначен Айдар Шайдуллин, ранее занимавший пост заместителя руководителя администрации муниципалитета. Его кандидатуру сегодня, 6 ноября, утвердили депутаты местного совета. Об этом сообщает издание РБК Уфа.
Всего на этот пост претендовало три человека, один из кандидатов — глава Караидельского сельсовета Ильшат Габсадыков — отозвал документы. В итоге в конкурсе участвовали Айдар Шайдуллин и директор Караидельской школы №2 Илдус Харипов. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Айдара Шайдуллина.
Ранее сообщалось, что экс-глава района 57-летний Ильдар Гарифуллин, занимавший эту должность с 2012 года, досрочно покинул свой пост 15 октября. Тогда в местной администрации сообщили, что вопрос о прекращении полномочий чиновника был рассмотрен по его личному заявлению.
Читайте также:Артур Зарипов возглавил администрацию Бижбулякского района