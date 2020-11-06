Айдар Шайдуллин назначен главой администрации Караидельского района

руководство городов и районов | 06 ноя 2020 | 15:56

Главой Караидельского района Башкирии назначен Айдар Шайдуллин, ранее занимавший пост заместителя руководителя администрации муниципалитета. Его кандидатуру сегодня, 6 ноября, утвердили депутаты местного совета. Об этом сообщает издание РБК Уфа.







Всего на этот пост претендовало три человека, один из кандидатов — глава Караидельского сельсовета Ильшат Габсадыков — отозвал документы. В итоге в конкурсе участвовали Айдар Шайдуллин и директор Караидельской школы №2 Илдус Харипов. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Айдара Шайдуллина.



Ранее сообщалось, что экс-глава района 57-летний Ильдар Гарифуллин, занимавший эту должность с 2012 года, досрочно покинул свой пост 15 октября. Тогда в местной администрации сообщили, что вопрос о прекращении полномочий чиновника был рассмотрен по его личному заявлению.

«35 моих лет, годы моей молодости прошло в районе, всегда буду вспоминать его с теплотой, сейчас ухожу на другую работу довольный и счастливый. Для муниципалитета наступает новая веха, и я за него спокоен», — отметил на сегодняшнем заседании Ильдар Гарифуллин. Руководитель администрации Радия Хабирова Александр Сидякин вручил ему орден Салавата Юлаева.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram