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Айдар Шайдуллин назначен главой администрации Караидельского района

Айдар Шайдуллин назначен главой администрации Караидельского района

руководство городов и районов | 06 ноя 2020 | 15:56

Главой Караидельского района Башкирии назначен Айдар Шайдуллин, ранее занимавший пост заместителя руководителя администрации муниципалитета. Его кандидатуру сегодня, 6 ноября, утвердили депутаты местного совета. Об этом сообщает издание РБК Уфа.



Всего на этот пост претендовало три человека, один из кандидатов — глава Караидельского сельсовета Ильшат Габсадыков — отозвал документы. В итоге в конкурсе участвовали Айдар Шайдуллин и директор Караидельской школы №2 Илдус Харипов. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Айдара Шайдуллина.

Ранее сообщалось, что экс-глава района 57-летний Ильдар Гарифуллин, занимавший эту должность с 2012 года, досрочно покинул свой пост 15 октября. Тогда в местной администрации сообщили, что вопрос о прекращении полномочий чиновника был рассмотрен по его личному заявлению.

«35 моих лет, годы моей молодости прошло в районе, всегда буду вспоминать его с теплотой, сейчас ухожу на другую работу довольный и счастливый. Для муниципалитета наступает новая веха, и я за него спокоен», — отметил на сегодняшнем заседании Ильдар Гарифуллин. Руководитель администрации Радия Хабирова Александр Сидякин вручил ему орден Салавата Юлаева.
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В конце октября глава администрации сменился также в Нуримановском районе. На этот пост депутаты назначили 37-летнего Вилдана Ситдикова, ранее работавшего заместителем руководителя муниципалитета по строительству и ЖКХ. Избрание нового главы связано с истечением срока действия контракта у бывшего руководителя района 54-летнего Азамата Нусратуллина, занимавшего этот пост с 2009 года.

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Источник: ufa.rbc.ru

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