Хабиров ввел новые ограничения в Башкирии в связи с коронавирусом

| 09 ноя 2020 | 10:26

Сегодня, 9 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил о новых ограничениях, связанных с коронавирусом.







«Все-таки текущая ситуация говорит нам о том, что мы вышли на определенный уровень развития. Мы понимаем, что необходимо какие-то усилия нам приложить», - сказал он.



Теперь режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше, а также хронически больных, станет обязательным. Выходить на улицу по крайним нуждам они смогут с 11:00 до 13:00.



«Ряд лиц наших пожилых очень нужны на работе. Соответственно, у него должна быть справка, почему он работает в это время», - уточнил Радий Хабиров.

Также руководитель региона подчеркнул, что ношение масок является обязательным требованием, которое карается административно.





«Мы здесь защищаем интересы большинства. Все-таки пока у нас люди еще не осознали, что маски носить нужно», - сказал он.

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Новый режим вступает в силу с завтрашнего утра.