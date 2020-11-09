Радий Хабиров: "В Стерлитамаке катастрофически не хватает врачей"

| 09 ноя 2020 | 10:30

На оперативном совещании в правительстве 9 ноября Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об острой проблеме нехватки медиков в Стерлитамаке. Политик отметил, что в городе сохраняется сложная ситуация по коронавирусной инфекции. Он велел мэру Стерлитамака отработать проблему.







«Мы анализировали эпидемиологическую ситуацию. У нас сложное, первое – это Уфа, а номер два – Стерлитамак. Более серьезно прошу обратить внимание. Знаю, что работает, но надо искать ресурсы. В Стерлитамаке катастрофически не хватает врачей. Мы обычно по районам бегали, а теперь Стерлитамак очень сильно страдает. Пусть глава отрабатывает», — сообщил Радий Хабиров.

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