В Башкирии ввели ограничения в торговых центрах и кинотеатрах

| 09 ноя 2020 | 10:42

В Башкирии введут ряд ограничений в работе торговых центров и кинотеатров. Как заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании, теперь в республике детям до 18 лет будет запрещен вход в торговые центры без сопровождения родителей или законных представителей.







«Мы приняли решение, что детям до 18 лет нечего делать в торговых центрах без своих родителей или опекунов. Потому что торговые центры у нас в результате превращаются в места прогулки, нахождения в свободное время, и в результате чего там только не происходит», – объяснил руководитель региона.



Также в регионе планируется усилить контроль над введенными ограничениями в кинотеатрах.

«По кинотеатрам: мы сохраняем 30 процентов заполняемости зала, но, Амина Ивниевна (министр культуры Башкирии – прим. ред.), я прошу вас внимательно снова усилить контроль за этой работой. Если человек ходит в кино, чтобы он соблюдал все необходимые правила», – заключил Хабиров.

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