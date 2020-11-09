Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии ввели ограничения в торговых центрах и кинотеатрах

В Башкирии ввели ограничения в торговых центрах и кинотеатрах

В Башкирии ввели ограничения в торговых центрах и кинотеатрах

| 09 ноя 2020 | 10:42

В Башкирии введут ряд ограничений в работе торговых центров и кинотеатров. Как заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании, теперь в республике детям до 18 лет будет запрещен вход в торговые центры без сопровождения родителей или законных представителей.



«Мы приняли решение, что детям до 18 лет нечего делать в торговых центрах без своих родителей или опекунов. Потому что торговые центры у нас в результате превращаются в места прогулки, нахождения в свободное время, и в результате чего там только не происходит», – объяснил руководитель региона.

Также в регионе планируется усилить контроль над введенными ограничениями в кинотеатрах.

Режим дистанционного обучения в Башкирии предварительно продлится до 22 ноября

Читайте также:

Режим дистанционного обучения в Башкирии предварительно продлится до 22 ноября
«По кинотеатрам: мы сохраняем 30 процентов заполняемости зала, но, Амина Ивниевна (министр культуры Башкирии – прим. ред.), я прошу вас внимательно снова усилить контроль за этой работой. Если человек ходит в кино, чтобы он соблюдал все необходимые правила», – заключил Хабиров.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии вводятся новые ограничения из-за коронавируса.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: