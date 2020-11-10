Глава Башкирии напомнил главам муниципалитетов о важном вопросе

| 10 ноя 2020 | 18:05

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил транспортным службам и главам муниципалитетов о необходимости своевременной уборки снега. Свое обращение он опубликовал на странице в социальных сетях.







— ...похоже, и зима приходит…, — написал он и опубликовал видео со снежными хлопьями, которые, не переставая, сыпятся с неба. — А внимание коллег транспортного блока и глав муниципалитетов обращаю на особый режим очистки улиц и дорог.



Руководитель региона отметил, что благодаря благосклонности матушки-природы, осенью удалось завершить большой объем строительных работ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram