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Глава Башкирии напомнил главам муниципалитетов о важном вопросе
| 10 ноя 2020 | 18:05
Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил транспортным службам и главам муниципалитетов о необходимости своевременной уборки снега. Свое обращение он опубликовал на странице в социальных сетях.
— ...похоже, и зима приходит…, — написал он и опубликовал видео со снежными хлопьями, которые, не переставая, сыпятся с неба. — А внимание коллег транспортного блока и глав муниципалитетов обращаю на особый режим очистки улиц и дорог.
Руководитель региона отметил, что благодаря благосклонности матушки-природы, осенью удалось завершить большой объем строительных работ.
Ранее, Хабиров жестко раскритиковал глав администраций за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. По его словам, в Давлекановском и Буздякском районах местный муниципалитет не соблюдал санитарно-эпидемиологические требования.