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Мэр города Салавата Игорь Миронов заразился коронавирусом

Мэр города Салавата Игорь Миронов заразился коронавирусом

Салават | 10 ноя 2020 | 22:02

Глава городской администрации Салавата Игорь Миронов на своей странице в социальных сетях рассказал, что в его семью пришел ковид. Опасный вирус выявили у самого чиновника и его жены.



- Сегодня пришли результаты анализов на коронавирус… Что могу сказать? Не обошёл стороной COVID-19 и нашу семью - у меня и Тани результат положительный. Что же, очередное испытание, которое нам предстоит преодолеть вместе. Желаю всем здоровья, берегите себя и своих близких. Прорвёмся, - пообещал Игорь Миронов.

Напомним, ранее о заражении ковидом рассказала вице-премьер правительства Башкирии, министр семьи и труда Ленара Иванова. Чиновница призналась, что в какой-то момент расслабилась и перестала соблюдать социальную дистанцию, а также напомнила жителям республики о необходимости носить маски.

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Также 29 октября стало известно о смерти мэра Уфы Ульфата Мустафина, который долгое время сражался с болезнью, но все же скончался в московской клинике от осложнений коронавируса и пневмонии.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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