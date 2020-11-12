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Хабиров планирует ввести ограничения на новогодние праздники
| 12 ноя 2020 | 11:05
Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о том, как пройдет новогоднее празднование в Башкирии в связи с коронавирусом, по информации одного из телеграм-каналов.
Руководитель региона принял решение запретить новогодние корпоративы для муниципальных и республиканских чиновников. Остальные могут отметить новый год в коллективах, если количество людей не будет более 50 человек, и праздник не продлится дольше 00:00.
На улицах будут также работать все горки и елки, планируются также небольшие выступления артистов на воздухе, в помещениях мероприятий не будет.