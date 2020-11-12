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Хабиров планирует ввести ограничения на новогодние праздники

Хабиров планирует ввести ограничения на новогодние праздники

| 12 ноя 2020 | 11:05

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о том, как пройдет новогоднее празднование в Башкирии в связи с коронавирусом, по информации одного из телеграм-каналов.



Руководитель региона принял решение запретить новогодние корпоративы для муниципальных и республиканских чиновников. Остальные могут отметить новый год в коллективах, если количество людей не будет более 50 человек, и праздник не продлится дольше 00:00. 

На улицах будут также работать все горки и елки, планируются также небольшие выступления артистов на воздухе, в помещениях мероприятий не будет. 

Хабиров ввел новые ограничения в Башкирии в связи с коронавирусом

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Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил транспортным службам и главам муниципалитетов о необходимости своевременной уборки снега. Свое обращение он опубликовал на странице в социальных сетях.

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Источник: gorobzor.ru

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