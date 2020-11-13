Стало известно, кто может стать новым мэром Уфы

Уфа | 13 ноя 2020 | 11:22

Выяснилось, что на место трагично ушедшего мэра столицы региона уже есть кандидаты.



Бывший мэр города Уфы Ульфат Мустафин ушел из жизни 29 октября. Мужчина скончался от коронавируса. Больше месяца врачи сражались за его жизнь, но спасти не смогли.







Среди предполагаемых кандидатов на освободившееся место называются глава администрации Салавата Игорь Миронов (по данным ряда СМИ является протеже Главы Башкирии), глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев, мэр Сибая Рустем Афзалов и заместитель руководителя Администрации Главы РБ Ринат Баширов.



Политолог Дмитрий Михайличенко по этому поводу высказал точку зрения, что у руля города станет человек из числа приближенных Радия Хабирова. По его словам, это Ринат Баширов.

«Однако говорить о том, что он станет мэром, я не готов. В целом считаю, что наиболее полезен для Уфы будет мэр, который станет заниматься взаимодействием с сообществами и развивать идентичность уфимцев», — добавил Д. Михайличенко.





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