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"Ситуация очень и очень серьезная": премьер-министр Башкирии о распространении коронавируса

"Ситуация очень и очень серьезная": премьер-министр Башкирии о распространении коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 13 ноя 2020 | 13:53

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в социальных сетях высказался о ситуации с коронавирусной ситуации. Он назвал обстановку в республике «очень и очень серьезная».



«Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень и очень серьезная. Первый наш госпиталь в Зубово позволил спасти сотни жизней, и в настоящий момент загружен полностью. Сейчас строим второй в Стерлитамаке. Сроки строительства – 50 дней. Мы поднимаем планку еще вышел», —отметил чиновник.

Также политик рассказал подробности о строительстве новой инфекционной больницы в Стерлитамаке.  По его словам, что в возведении медицинского учреждения все пожелания врачей.

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«Самое главное, что в новой инфекционке, мы учли все пожелания медиков, поэтому делаем ее многофункциональной. Там будут предусмотрены операционное, родильное, детское и приемные отделения. Только представьте себе: менее чем за два месяца мы возводим высокотехнологичное, оборудованное по последнему слову техники медицинское учреждение, аналогов которому нет, пожалуй, во всем мире. Как с точки зрения функционала, так и с точки зрения внешнего вида самого здания и благоустройства территории, к нему прилегающей. Мы учитываем все, до мелочей», — заявил Андрей Назаров.
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Источник: gorobzor.ru

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