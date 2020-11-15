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Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров признался в какой сфере он "не очень" разбирается

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров признался в какой сфере он "не очень" разбирается

| 15 ноя 2020 | 11:24

Премьер-министр РБ Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях сделал громкое заявление. По его словам, его слабым местом является социология. Политик признался, что в этой сфере и тематике разбирается «не очень», хотя и следит «краем глаза». 



Также чиновник сравнил работу предпринимателя и премьер-министра РБ, отметив, что в бизнесе социология не играет большой роли,  в политике она же является важным аспектом.

«В социологии я разбираюсь не очень. Это мое, если можно так выразиться, слабое место. Я сейчас об этом очень сожалею. <…>Когда ты работаешь в правительстве - здесь совсем другое дело. Сфера твоих интересов и ответственности резко расширяется - в него попадает почти вся общественная жизнь. Постепенно ты начинаешь к этому привыкать. Проникаясь все большим количеством проблем, в какой-то момент ты начинаешь замечать какие-то общие тренды, видеть какие-то закономерности... При этом, ты как бы вновь и вновь изобретаешь велосипед, ведь социология - наука об обществе - все то, до чего ты с таким трудом сейчас доходишь своим умом, давным-давно уже осмыслила и описала», — заявил Андрей Назаров.
Политик сердечно поздравил социологов с их профессиональным праздником и пожелал всем жителям, чтобы «свое общество знали».

Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в социальных сетях высказался о ситуации с коронавирусной ситуации. Он назвал обстановку в республике «очень и очень серьезная».

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Источник: gorobzor.ru

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