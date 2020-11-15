В Уфимском районе скончался глава Булгаковского сельсовета Александр Мельников
Уфа | 15 ноя 2020 | 12:47
В Башкирии скончался глава Булгаковского сельсовета. Накануне, 14 ноября, после непродолжительной болезни его сердце перестало биться. Мужчине было 57 лет.
Точная причина смерти Александра Мельникова неизвестна. Чиновник всю жизнь прожил в родном Булгаково, родился 27 октября 1963 года в деревне Поляна Уфимского района, после окончания Булгаковской средней школы работал слесарем в колхозе «Родина». Во время службы в рядах Советской Армии более двух лет защищал интересы нашей страны в Афганистане, награжден медалью «От благодарного афганского народа». С 1991 по 2007 год работал бригадиром основного участка производства в ООО «Агрофирма им. Цюрупа», в 1993 году окончил Московский коммерческий университет, получив квалификацию экономиста-организатора.