В Уфимском районе скончался глава Булгаковского сельсовета Александр Мельников

Уфа | 15 ноя 2020 | 12:47

В Башкирии скончался глава Булгаковского сельсовета. Накануне, 14 ноября, после непродолжительной болезни его сердце перестало биться. Мужчине было 57 лет.







Точная причина смерти Александра Мельникова неизвестна. Чиновник всю жизнь прожил в родном Булгаково, родился 27 октября 1963 года в деревне Поляна Уфимского района, после окончания Булгаковской средней школы работал слесарем в колхозе «Родина». Во время службы в рядах Советской Армии более двух лет защищал интересы нашей страны в Афганистане, награжден медалью «От благодарного афганского народа». С 1991 по 2007 год работал бригадиром основного участка производства в ООО «Агрофирма им. Цюрупа», в 1993 году окончил Московский коммерческий университет, получив квалификацию экономиста-организатора.

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— Александр Николаевич много успел сделать для сельского поселения, которым руководил — километры заасфальтированных или ощебененных дорог, светодиодное уличное освещение, отремонтированные и проложенные новые водопроводы, построенные очистные сооружения, два детских сада и единственный в нашем районе физкультурно-оздоровительный комплекс, детские и спортивные площадки в деревнях. По инициативе Александра Николаевича в Булгаково установлен памятник воинам-интернационалистам, — отметили в администрации Уфимского района.