Хабиров дал новые наказы чиновникам в связи с коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 16 ноя 2020 | 10:36

Сегодня, 16 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса, охарактеризовав ее как тяжелую. Он также дал чиновникам несколько наказов.







«Мы ситуацию характеризуем как стабильно тяжелую. Каждый день фиксируем более 100 заболевших, несколько человек у нас в течение недели умирают, поэтому это такая тяжелая ситуация. Слава богу, что мы не видим какого-то такого роста вверх количества. Я полагаю, что в случае соблюдения всех мер, которые мы вот приняли, в какой-то момент у нас произойдет остановка количества заболевших. Но это займет время», – отметил глава.



Хабиров попросил держать под контролем коечный фонд и при необходимости увеличивать количество мест для больных коронавирусом. Руководитель региона также отметил, что через две-три недели откроется госпиталь в Стерлитамаке, что облегчит ситуацию с лечением заболевших COVID-19.

«Наша вся страна, ну и весь мир практически, через определенное время выйдет на рождественские каникулы, потом мы уйдем на двухнедельные каникулы и так далее. Вот чтобы у нас в это время не было проблем, не было перебоев с обеспечением лекарств. Об этом нужно заранее думать.<...> Люди все равно будут болеть, и нам не до отдыха здесь будет», – подчеркнул глава.

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