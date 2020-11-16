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Как в Башкирии планируют встречать Новый год в условиях коронавируса

Как в Башкирии планируют встречать Новый год в условиях коронавируса

| 16 ноя 2020 | 10:51

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что на этой неделе будет принято окончательное решение о запретах в новогодние праздники. Об этом он сказал на оперативном совещании в правительстве Башкирии.



— На прошлой неделе на заседании оперативного штаба я дал вам поручение подумать, как мы будем встречать Новый год, — обратился Радий Хабиров к премьер-министру республиканского правительства Андрею Назарову. — Это большое событие. А в условиях распространения коронавирусной инфекции оно таит определенные угрозы. Надо понять, какие меры регулирования будем принимать. Как будем соблюдать эпидемиологический режим? Что мы людям предложим?

Глава РБ, обращаясь к членам кабмина и главам муниципалитетов, сказал, что на текущей неделе нужно принять окончательное решение о праздновании Нового года.

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— Ряд субъектов заранее начинает принимать решения, как они будут встречать Новый год, — отметил Радий Хабиров. — Вот, буквально, простой вопрос: «Будут детские елки?». И таких вопросов много. К ним уже на этой неделе нужно готовиться.
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Источник: i-gazeta.com
Фото: pixabay

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