Как в Башкирии планируют встречать Новый год в условиях коронавируса

| 16 ноя 2020 | 10:51

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что на этой неделе будет принято окончательное решение о запретах в новогодние праздники. Об этом он сказал на оперативном совещании в правительстве Башкирии.







— На прошлой неделе на заседании оперативного штаба я дал вам поручение подумать, как мы будем встречать Новый год, — обратился Радий Хабиров к премьер-министру республиканского правительства Андрею Назарову. — Это большое событие. А в условиях распространения коронавирусной инфекции оно таит определенные угрозы. Надо понять, какие меры регулирования будем принимать. Как будем соблюдать эпидемиологический режим? Что мы людям предложим?



Глава РБ, обращаясь к членам кабмина и главам муниципалитетов, сказал, что на текущей неделе нужно принять окончательное решение о праздновании Нового года.

— Ряд субъектов заранее начинает принимать решения, как они будут встречать Новый год, — отметил Радий Хабиров. — Вот, буквально, простой вопрос: «Будут детские елки?». И таких вопросов много. К ним уже на этой неделе нужно готовиться.

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Фото: pixabay