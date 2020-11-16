Как в Башкирии планируют встречать Новый год в условиях коронавируса
| 16 ноя 2020 | 10:51
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что на этой неделе будет принято окончательное решение о запретах в новогодние праздники. Об этом он сказал на оперативном совещании в правительстве Башкирии.
— На прошлой неделе на заседании оперативного штаба я дал вам поручение подумать, как мы будем встречать Новый год, — обратился Радий Хабиров к премьер-министру республиканского правительства Андрею Назарову. — Это большое событие. А в условиях распространения коронавирусной инфекции оно таит определенные угрозы. Надо понять, какие меры регулирования будем принимать. Как будем соблюдать эпидемиологический режим? Что мы людям предложим?
Глава РБ, обращаясь к членам кабмина и главам муниципалитетов, сказал, что на текущей неделе нужно принять окончательное решение о праздновании Нового года.