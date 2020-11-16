В правительстве Башкирии прокомментировали ситуацию с птичьим гриппом

| 16 ноя 2020 | 11:11

На оперативном совещании в правительстве региона 16 ноября о зооветеринарной безопасности в отрасли сообщил вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.







Он охарактеризовал угрозу распространения в республике птичьего гриппа.



«Весь падеж птицы, который мы по республике сегодня собираем, пока отрицательный, - отметил Ильшат Фазрахманов. – У соседей увеличивается количество, но мы пока держим оборону. Это во-первых. А во-вторых, перелётные птицы улетели в связи с начавшимися холодами».



Глава региона Радий Хабиров добавил, что и до населения были доведены пожелания забить ту домашнюю птицу, которую уже пора забивать. Назвав это мерой защиты от распространения инфекции.

«Пока вы справляетесь, но очень хотелось бы, чтобы удержали вспышку птичьего гриппа, - отметил он. – У нас крупные птицеводческие фермы. Не дай Бог, если это произойдёт – нанесёт тяжёлый ущерб».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram