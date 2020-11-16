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В правительстве Башкирии прокомментировали ситуацию с птичьим гриппом

В правительстве Башкирии прокомментировали ситуацию с птичьим гриппом

| 16 ноя 2020 | 11:11

На оперативном совещании в правительстве региона 16 ноября о зооветеринарной безопасности в отрасли сообщил вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.



Он охарактеризовал угрозу распространения в республике птичьего гриппа.

«Весь падеж птицы, который мы по республике сегодня собираем, пока отрицательный, - отметил Ильшат Фазрахманов. – У соседей увеличивается количество, но мы пока держим оборону. Это во-первых. А во-вторых, перелётные птицы улетели в связи с начавшимися холодами».

Глава региона Радий Хабиров добавил, что и до населения были доведены пожелания забить ту домашнюю птицу, которую уже пора забивать. Назвав это мерой защиты от распространения инфекции.

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«Пока вы справляетесь, но очень хотелось бы, чтобы удержали вспышку птичьего гриппа, - отметил он. – У нас крупные птицеводческие фермы. Не дай Бог, если это произойдёт – нанесёт тяжёлый ущерб».
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Источник: ufa.aif.ru

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