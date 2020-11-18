В Башкирии планируют внести изменения в Конституцию республики

| 18 ноя 2020 | 09:28

Радий Хабиров подписал Указ о внесении изменений в Конституцию Башкирию. Данное решение он принял в связи с недавними правками в федеральном документе, голосование по которым состоялось минувшим летом по всей стране. Решать его судьбу в республике будут 10 членов комиссии, которая образовалась для утверждения новшеств.







В ее состав вошли 10 политиков, среди которых председатель Конституционного суда региона Зуфар Еникеев, руководитель администрации главы Александр Сидякин, председатель Госсобрания — Курултая Константин Толкачев и главный прокурор Башкирии Владимир Ведерников. Указ был подписан Хабировым прошлым вечером 17 ноября, когда и вступил в силу.

— Комиссии в шестимесячный срок предоставить предложения по внесению изменений в Конституцию Республики Башкортостан и законы Республики Башкортостан, — говорится в указе главы региона.

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Конституция Республики Башкортостан была принята 24 декабря 1993 года. Последние правки были внесены 4 марты 2014 года.