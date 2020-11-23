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"Ситуация стабильная": Радий Хабиров высказался о заболеваемости коронавирусом

"Ситуация стабильная": Радий Хабиров высказался о заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 23 ноя 2020 | 10:39

Сегодня, 23 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров высказался о ситуации с коронавирусом в республике. По его словам, на данный момент ситуация стабильна и власти эффективно борются с болезнью.



«Стабильная ситуация, мы замечаем, что идет снижение темпов роста, что очень важно, и это фиксируют Роспотребнадзор и Минздрав. Мы фиксируем, что система здравоохранения отражает эту атаку сейчас, у нас есть коечный фонд достаточный», - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Башкирии за сутки выросло на 130, до 13 318. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на оперативном совещании, которое провёл Глава региона Радий Хабиров.

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Источник: gorobzor.ru

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