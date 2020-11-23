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"Смерть настигает пожилых людей": Хабиров еще раз напомнил о категории людей, которые должны оставаться дома

"Смерть настигает пожилых людей": Хабиров еще раз напомнил о категории людей, которые должны оставаться дома

Коронавирус в Башкирии | 23 ноя 2020 | 10:45

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 23 ноября Радий Хабиров еще раз напомнил о категории людей, которые должны оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом. В зоне риска люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.



- Мы фиксируем, что смерть настигает пожилых людей. Это ни для кого не новость и не открытие, - сказал Хабиров.

Он напомнил, что в республике уже третью неделю действует обязательный режим самоизоляции для этой категории людей.

- Снижение заболеваемости жителей 65+ снизилось всего на 2%. Это при том, что эти люди, наши родные, должны сидеть дома. За нарушение этого правила вообще-то штраф, - заявил Хабиров.

Глава отметил, что снижение заболеваемости всего на 2% говорит о том, что власти не дорабатывают. Он поручил Алексею Касьянову проанализировать работу. Главу интересует, что происходит в структуре штрафов

- Я против, чтобы пожилых людей штрафовать, но потом они нам скажут спасибо, - сказал Хабиров.
Ранее Радий Хабиров высказался о ситуации с коронавирусом в республике. По его словам, на данный момент ситуация стабильна и власти эффективно борются с болезнью.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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